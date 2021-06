Une cinquantaine d'interventions pour les pompiers en province de Liège

D'importants orages sont tombés sur la Belgique samedi soir et ont sollicité les pompiers de la province de Liège. Plus d'une cinquantaine d'interventions y ont d'ailleurs été enregistrées.Les hommes du feu de la zone de Liège sont intervenus à une quinzaine de reprises durant la nuit, principalement pour des chutes d'arbres et des inondations. Aucun blessé n'est à déplorer. Du côté de la zone de secours Hemeco, une vingtaine d'interventions ont été comptabilisées. Les orages ont surtout causé des chutes d'arbres sans aucun accident majeur. Leurs collègues de la zone Hesbaye ont également été mobilisés une dizaine de fois pour le même type de désagrément. Les pompiers se sont rendus dans les communes de Burdinne, Verlaine et Hannut pour des pompages et du tronçonnage. Même son de cloche pour la zone Vesdre - Hoëgne & Plateau, avec plus d'une quinzaine d'interventions. Les secours se sont notamment déplacés du côté des communes de Soumagne, Trooz ou encore Pepinster pour du débitage. (Belga)