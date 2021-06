Euro 2020 - Kevin De Bruyne Homme du Match de Finlande-Belgique

Kevin De Bruyne a été élu Homme du Match de la rencontre entre la Finlande et la Belgique pour la 3e journée du groupe B de l'Euro. Les Diables Rouges se sont imposés 0-2 et ont assuré leur première place du groupe.

De Bruyne, déjà auteur d'un but et un assist contre le Danemark, a délivré un nouvel assist contre les Finlandais en servant idéalement Romelu Lukaku pour le but du 0-2. 'KDB' fêtait également sa première titularisation dans l'Euro après avoir joué 45 minutes contre le Danemark. "Je suis un peu fatigué", a reconnu De Bruyne au micro de la RTBF. "On savait que ce serait un match compliqué et nous aurions peu d'espace. Nous avons eu un peu de mal à les trouver en première mi-temps. Après la pause, nous savions que si nous aurions plus d'espace en marquant un but. Nous avons fait de nombreux changements au coup d'envoi et je suis content pour le groupe." 'KDB' aura finalement tenu 90 minutes face aux Finlandais, lui qui était encore en manque de rythme, tout comme Eden Hazard et Axel Witsel. "De nombreux joueurs revenaient et cela s'est vu en début de match. Il a fallu 15 à 20 minutes pour que tout le monde retrouve son rythme. Je suis content pour tout le monde." (Belga)