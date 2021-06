Georgino Wijnaldum, Homme du Match de Macédoine du Nord - Pays-Bas

Le capitaine de l'équipe néerlandaise, Georgino Wijnaldum, a été désigné Homme du Match de la rencontre de la 3e journée du groupe C de l'Euro entre la Macédoine du Nord et les Pays-Bas, lundi à Amsterdam.

Wijnaldum a inscrit deux des trois buts (51e et 58e) de son équipe dans cette rencontre sans enjeu. "Nous n'aurons plus beaucoup de parties comme celle-ci", a commenté la nouvelle recrue du PSG. "On doit maintenant parvenir à se montrer également contre les autres nations. C'est donc difficile de déterminer où nous nous situons aujourd'hui. Nous avons fait ce qu'il fallait avec 9 points en trois matchs. Dans ce genre de partie, il faut rester concentré et faire la même chose que lors des précédentes rencontres. Tout le monde a pu voir que, par moments, nous pouvons être un peu nonchalants, ce qui fait que nous devons beaucoup courir. Quand on joue la Macédoine du Nord, ça ne nous met pas trop en problèmes. Mais dans d'autres matchs, la situation sera différente", a indiqué l'attaquant au micro de la télévision néerlandaise. Wijnaldum a aussi souligné l'apport de Donyell Malen, qui a été préféré à Wout Weghorst pour débuter aux côtés de Memphis Depay. "C'est une menace énorme sur les défenseurs. Il nous offre, à Memphis et moi, beaucoup plus d'espace." (Belga)