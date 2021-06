Les Pays-Bas disposent facilement de la Macédoine du Nord

Dans une rencontre sans enjeu à Amsterdam, les Pays-Bas sont venus à bout de la Macédoine du Nord dans le cadre de la troisième journée du groupe C de l'Euro 2020, lundi soir. Les hommes de Frank de Boer n'ont pas dû forcer et s'imposent 0-3 devant leur public.

Au cours d'un premier quart d'heure assez brouillon, si les Néerlandais avaient la mainmise sur le ballon, ce sont les Macédoniens qui sont parvenus à créer la surprise avec un but de Trijkovski annulé pour un hors-jeu peu évident (9e). A la 21e, l'ancien joueur de Zulte et de Malines, Trajkovski, trouve le poteau de la cage de Stekelenburg, après une nouvelle déviation lumineuse de Pandev. Mais trois minutes plus tard, les "Oranje", sur une reconversion rapide, parviennent à combiner et à ouvrir le score avec Memphis Depay qui place la balle au fond des filets macédoniens sur un service de Malen. Nouvel avertissement pour les Macédoniens à la 29e avec une belle reprise de Dumfries mais Dimitrievski sauve les siens d'un premier KO. Le score n'évoluera pas avant la pause. Les Néerlandais sortent du vestiaire avec de belles intentions et, sur corner, De Ligt place une belle tête qui est repoussée sur la ligne de but par Trajkovski, au bon endroit. Ce n'est que partie remise car Memphis Depay sert Wijnaldum pour doubler le score à la 51e. Cinq minutes plus tard, les Macédoniens réveillent quelque peu Stekelenburg sur un coup franc de Bardui mais le portier néerlandais est vigilant. Une nouvelle subtile combinaison orange permet à Wijnaldum d'encore se distinguer après un premier tir de Depay repoussé par le gardien macédonien. C'est le troisième but du tournoi pour le capitaine "oranje". Les Néerlandais se font de plus en plus pressants et Wijnaldum est proche de planter un 4e but (61e). A peine monté au jeu, Weghorst, bien servi par De Jong, trouve la barre transversale. Les changements se multiplient de part et d'autre, et la rencontre, déjà pliée, perd un peu de son rythme. A bientôt 38 ans, Goran Pandev en profite pour mettre un terme à sa carrière internationale débutée 20 ans plus tôt. La star macédonienne, qui a longtemps évolué dans le Calcio, sort du terrain au milieu d'une haie d'honneur de ses coéquipiers. De Ligt à la 87e réveille un peu le stade d'une frappe de loin mais Dimitrievski détourne. L'arbitre met un terme à la rencontre et les Pays-Bas peuvent attendre tranquillement leur adversaire du huitième de finale qui se jouera à Budapest dimanche à 18h00. (Belga)