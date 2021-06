Tour de France: allègement des règles sur les jets de bidons

Le règlement drastique sanctionnant les jets de bidons et de déchets hors zones dédiées, en vigueur depuis le début avril, a été allégé sur certains points techniques jusqu'à la fin de l'année, a annoncé lundi l'Union cycliste internationale (UCI).

Les mesures adoptées depuis la 11e étape du Giro, en mai, ont été maintenues pour le Tour de France et la suite de la saison. "Les coureurs ne seront pas sanctionnés pour avoir donné des bidons aux spectateurs dans les montées situées dans les 50 derniers kilomètres d'épreuves ou d'étapes", a expliqué la fédération internationale en rappelant que "les coureurs doivent s'assurer que le lancement de leur bidon vers le public ne présente aucun danger, ni pour les spectateurs, ni pour les coureurs". "Un bilan sera réalisé en fin de saison, avec toutes les parties concernées, dans la perspective de nouveaux ajustements potentiels pour 2022", a ajouté l'UCI. Des mesures pourront aussi être prises à titre exceptionnel et en concertation avec l'organisateur "en cas de canicule ou lors de certaines longues étapes de plat", a précisé la fédération internationale qui affirme vouloir "s'appuyer en permanence sur les informations et expériences recueillies sur le terrain". (Belga)