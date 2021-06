Euro 2020 - Markku Kanerva : "Victoire logique mais fier de mes joueurs"

Markku Kanerva et ses joueurs pouvaient se qualifier directement pour les huitièmes de finale. Mais lundi à Saint-Pétersbourg, la Finlande s'est inclinée devant la Belgique (0-2) et termine troisième du groupe B avec trois points. Elle devra attendre la fin de la phase de groupes pour être fixée sur son sort et sa qualification pour les huitièmes.

"Nous n'avons pas pu atteindre notre objectif, à savoir la prise d'un point pour passer en huitièmes de finale. Nous sommes déçus", a déclaré Kanerva en conférence de presse d'après-match. "Je suis fier de mon équipe et du travail accompli contre une équipe très forte. Nous nous sommes battus mais la Belgique a eu beaucoup d'occasions." La Finlande, pour son premier rendez-vous majeur, a longtemps tenu le zéro contre. Il aura fallu une tête de Thomas Vermaelen déviée par le gardien Lukas Hradecky, irréprochable jusque-là, pour lancer le succès belge. "Nous avons mis la pression en 2e mi-temps mais la Belgique a été meilleure, elle a clairement mérité sa victoire. L'objectif était de marquer car on savait très bien que cela allait être très dur d'empêcher les Belges de trouver l'ouverture. C'est très difficile de se procurer des occasions contre une telle équipe. Ce sera le prochain défi à relever pour nous." Les 'hiboux grands-ducs' ont débuté par une victoire contre le Danemark dans un contexte particulier après le malaise cardiaque de Christian Eriksen (1-0). Ils ont ensuite perdu contre la Russie (0-1) et la Belgique (0-2). "Nous allons attendre les résultats pour voir si nous passons en huitièmes, ce serait une occasion énorme si c'était le cas." Kanerva a aussi loué les qualités de Romelu Lukaku, auteur du 2e but. "La Belgique a démonté de quoi elle était capable, notamment sur ce 2e but. Lukaku est peut-être le meilleur au monde dans cette situation." (Belga)