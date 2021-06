Homosexualité: Mauresmo, Thorpe, Navratilova, ces sportifs qui ont fait leur coming out

Le joueur de football américain Carl Nassib a marqué lundi l'histoire de son sport en devenant le premier joueur de la NFL à faire son coming out. Il a ainsi rejoint d'autres sportifs qui ont révélé leur homosexualité au cours de leur carrière. Ceux et celles qui l'ont fait une fois leur carrière terminée, comme le nageur Ian Thorpe, sont plus nombreux.

En tennis, au début des années 1980, la championne américaine d'origine tchèque Martina Navratilova s'était faite elle "outer" par la presse, avant de revenir sur le sujet dans un livre. Près de 20 ans plus tard, la joueuse Amélie Mauresmo, a été l'une des rares sportive à révéler son homosexualité alors qu'elle était en activité. Lors de l'Open d'Australie en 1999, âgée de 19 ans, elle fait alors face à un torrent de réactions et pose en couverture de Paris Match avec sa compagne. Chez les hommes, il n'y a pas d'exemple connu au tennis. Le Français Guillaume Cizeron, quadruple champion du monde de danse sur glace, a fait son coming-out en mai 2020, avant de décrire dans un livre en mai dernier les affres d'une homosexualité longtemps mal vécue, que le patinage artistique l'a aidé à assumer. Symbole de ceux qui en parlent après leur carrière, le nageur australien Ian Thorpe, cinq titres de champion olympique et onze de champion du monde, a fait son coming out en 2014, un an après s'être retiré des bassins. Cette superstar de la natation, "Thorpedo", avait démenti les rumeurs sur son homosexualité deux ans avant dans son autobiographie. La star du plongeon Greg Louganis, médaillé quatre fois aux Jeux olympiques de 1984 et 1988, a fait état de son homosexualité, lui aussi, des années après la fin de sa carrière. Dans le foot, l'ex-footballeur international allemand Thomas Hitzlsperger avait déclaré publiquement en 2014 être homosexuel "pour aider les jeunes footballeurs homosexuels". En Grande-Bretagne, Justin Fashanu, premier joueur professionnel anglais à avoir revendiqué publiquement son homosexualité en 1990, s'est suicidé par pendaison huit ans plus tard. Dans le foot, les femmes semblent assumer publiquement plus fréquemment leur homosexualité ces dernières années. Ainsi, la célèbre attaquante de l'équipe féminine américaine de football, Megan Rapinoe, ballon d'or 2019, revendique son homosexualité après l'avoir dévoilée en 2012. En plus de la sélectionneuse Jill Ellis, cinq Américaines championnes du monde lors de la Coupe du monde de foot en 2019 sont lesbiennes, dont Ashlyn Harris et Ali Krieger. En France, la gardienne des Bleues, Pauline Peyrand-Magnin, fin 2020, a posté sur les réseaux sociaux des photos de sa compagne. Avant cela, Marinette Pichon, ancienne internationale de football, avait aussi déclaré publiquement qu'elle aimait les femmes. Dans le monde du ballon ovale, peu de joueurs de rugby ont fait leur coming out, à l'exception de Gareth Thomas, l'ancien capitaine du pays de Galles qui a évoqué son homosexualité alors qu'il jouait encore, en 2009. Dans le basket américain, le joueur de NBA Jason Collins, a été le premier joueur d'un sport collectif majeur aux États-Unis à avoir ouvertement déclaré son homosexualité en 2013, annonce qui a eu un grand retentissement aux États-Unis. Peu de temps après, en 2014, Michael Sam, était devenu le premier joueur ouvertement gay en football américain, mais il n'a jamais joué en NFL. En athlétisme, en octobre 2019, l'athlète américain Kerron Clement, champion olympique à Rio du 400 mètres haies, a lui aussi fait son coming out. (Belga)