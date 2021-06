Le War Heritage Institute enfin doté d'un "plan stratégique"

Le conseil d'administration du War Heritage Institute (WHI, le parastatal de la Défense dédié à la conservation du patrimoine historico-militaire et à la mémoire) a approuvé la semaine dernière à l'unanimité le plan stratégique de cet institut pour la période 2021-2025, a annoncé la ministre de tutelle, Ludivine Dedonder,."Depuis sa création en 2017 (à l'instigation de l'ancien ministre de la Défense, Steven Vandeput, un nationaliste flamand de la N-VA, ndlr), le WHI ne disposait pas encore de plan stratégique. Ce plan-ci, approuvé à l'unanimité par le conseil d'administration, servira désormais de boussole pour l'Institut jusque 2025. Il prévoit des investissements sur l'ensemble des sites chapeautés par le WHI en vue d'améliorer leur offre, leurs conditions de fonctionnement et l'ancrage local du WHI", a indiqué Mme Dedonder (PS) dans un communiqué publié lundi. Selon elle, ce plan permet de renforcer le partenariat avec la Défense et le WHI. "De plus, il apporte un souffle nouveau à l'Institut, lui conférant le rôle d'acteur majeur en matière de conservation et de présentation du patrimoine militaire fédéral, de recherche scientifique et de transmissions de la Mémoire et des valeurs démocratiques", a souligné la ministre. (Belga)