Euro 2020 - Forsberg élu homme du match Suède-Pologne

Emil Forsberg a été élu homme du match Suède-Pologne disputé mercredi soir à Saint-Pétersbourg. L'attaquant suédois a réalisé un doublé dans cette partie remportée 3-2 par la Suède, permettant ainsi à son équipe de s'adjuger la première place du groupe E, devant l'Espagne.

Forsberg a marqué les esprits très tôt dans le match en trompant le gardien polonais après 82 secondes de jeu, la deuxième réalisation la plus rapide de l'histoire de l'Euro. Son second but est tombé à la 59e, l'attaquant de Leipzig permettant aux siens de faire le break (2-0). Forsberg en est à trois goals dans le tournoi après avoir déjà mené la Suède à la victoire en inscrivant sur penalty l'unique but de la rencontre face à la Slovaquie. (Belga)