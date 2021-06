Virus: Israël reporte l'arrivée des touristes en pleine hausse des cas

Israël a annoncé mercredi reporter la réouverture de son territoire aux touristes et se préparer à de nouvelles mesures pour endiguer l'épidémie de coronavirus, les cas augmentant dans le pays malgré une large campagne de vaccination."En raison d'inquiétudes concernant la propagation possible du variant Delta, le gouvernement a reporté l'entrée des touristes d'un mois, au 1er août", a affirmé le ministère israélien du Tourisme. Certains touristes vaccinés, voyageant en petit groupe et en provenance de certains pays seulement, seront néanmoins autorisés à entrer en Israël mais devront faire deux tests PCR -un réalisé 72 heures avant le départ et un à l'arrivée - ainsi qu'un test sérologique, a indiqué à l'AFP une porte-parole du ministère du Tourisme. Le Premier ministre israélien Naftali Bennett a par ailleurs affirmé que si plus de 100 nouveaux cas de coronavirus étaient quotidiennement recensés pendant une semaine, le port du masque en intérieur serait de nouveau obligatoire. Mercredi, pour la troisième journée consécutive, plus de 100 nouveaux cas de Covid-19 ont été officiellement enregistrés, soit bien plus que la poignée de cas recensés quotidiennement ces dernières semaines. Cette hausse des contaminations est due à la propagation du variant Delta apparu en Inde et réputé plus virulent que les autres, selon M. Bennett. Au plus fort de la pandémie, en janvier, quelque 10.000 cas étaient recensés quotidiennement en Israël, avant qu'une vaste campagne de vaccination ne permette une baisse des contaminations. Plus de cinq des 9,3 millions d'Israéliens (55% de la population) ont depuis reçu deux doses du vaccin. Au total, plus de 840.000 contaminations ont été recensées depuis le début de la pandémie en Israël, dont 6.428 décès. (Belga)