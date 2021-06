Wimbledon: Ysaline Bonaventure éliminée au 2e tour des qualifications

Ysaline Bonaventure n'a pas réussi à se hisser au troisième tour des qualifications de Wimbledon, troisième levée du Grand Chelem de tennis. Mercredi, au deuxième tour, la Stavelotaine, 128e joueuse mondiale, a été éliminée 7-6 (7/2), 6-1 par la Brésilienne Beatriz Haddad Maia (WTA 188). La rencontre a duré 1 heure et 19 minutes.

Bonaventure, 26 ans, tentait de décrocher une deuxième participation au tournoi sur gazon londonien après 2019 et une élimination au premier tour. Plus tôt dans la journée, Marie Benoit (WTA 234) a été éliminée au premier tour qualificatif par la Biélorusse Olga Govortsova (WTA 136). Greet Minnen (WTA 119) jouera, mercredi, en tant que 15e tête de série, face à la Japonaise Mayo Hibi (WTA 178) le deuxième tour préliminaire. Maryna Zanevska (WTA 194) avait déjà été éliminée au premier tour des qualifications. Elise Mertens (WTA 16) et Alison Van Uytvanck (WTA 57) sont assurées de disputer le tableau principal, tandis que Kirsten Flipkens (WTA 95) a déclaré forfait en raison d'une blessure à la cheville. (Belga)