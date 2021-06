Euro 2020: Toby Alderweireld avant d'affronter Cristiano Ronaldo: "Il faudra travailler en équipe"

En affrontant le Portugal et Cristiano Ronaldo en huitièmes de finale de l'Euro, la défense des Diables Rouges s'apprête à relever un fameux défi. "Face à l'un des meilleurs joueurs du monde, nous devrons travailler en équipe", a assuré Toby Alderweireld jeudi en conférence de presse à Tubize.

"Le Portugal est un adversaire difficile avec des joueurs qui ont de la qualité balle au pied et savent faire la différence. Nous devrons être au top pour les affronter mais, sans manquer de respect au Portugal, nous avons des joueurs capables de faire la différence", a ajouté Alderweireld. Meilleur buteur du tournoi avec cinq buts, Cristiano Ronaldo sera évidemment le joueur à suivre de près pour la défense belge. "Nous devrons travailler en équipe face à un des meilleurs joueurs du monde. Le travail collectif peut nous permettre de faire la différence", a prévenu le défenseur de Tottenham. "Tout le monde parle de Cristiano, mais il n'est pas seul et il est entouré de joueurs de qualité. Le Portugal a aussi une expérience des grands rendez-vous et sera dur à battre. Nous avons le désir de faire quelque chose et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour les battre." Durant la phase de groupe, Roberto Martinez avait aligné trois trios défensifs différents, ce qui est loin d'être un problème pour Toby Alderweireld. "Nous jouons ensemble en équipe nationale depuis assez longtemps et nous nous connaissons bien. Avec les différentes absences, nous avons souvent changé de trio et nous savons comment nous devons jouer et ce que le coach demande." Laissé au repos contre la Finlande, Alderweireld se sent prêt à aborder la phase décisive de l'Euro. "J'avais déjà joué la totalité des deux matches de préparation et c'était uniquement pour prendre un peu de repos", a-t-il confié. "C'était aussi le bon moment pour donner du temps de jeu à ceux qui n'en avaient pas encore eu l'occasion. C'était le bon choix afin d'être frais pour la suite du tournoi." (Belga)