Euro de basket féminin - Julie Allemand auteur du panier de la victoire: "chaque action nous fait gagner le match"

Julie Allemand a inscrit à 5.3 secondes du terme le panier de la qualification des Belgian Cats pour les demi-finales de l'Euro de basket féminin mercredi à Strasbourg, France. La Belgique s'est en effet imposée 85 à 83 avec 33 points et 11 rebonds pour Emma Meesseman et 19 points pour Kim Mestdagh.

"C'est fantastique. Ce match, on est allé le chercher au bout des 40 minutes et pas 39. Les cinq dernières secondes m'ont paru hyper-longues. J'ai dit aux filles, allez on met tout dans nos jambes. J'avais dit au coach que j'allais retrouver mon shoot et si ça se trouve ce serait pour le panier de la victoire", s'est réjouie Julie Allemand qui a terminé avec 9 points et 6 assists au compteur. "Mais ce n'est pas que ce panier-là qui nous fait gagner. Chaque action nous a fait gagner ce match. On a montré que l'on est montée en puissance durant cet Euro et durant ce match. Elles n'ont rien lâché, ce qui est logique dans un quart de finale d'un championnat d'Europe, mais nous aussi on a tout donné. Emma a été extraordinaire. Les trois fautes rapides de Kyara Linskens ne nous ont pas aidées, par contre sa prestation en deuxième période oui. Chaque détail a eu son importance." La Serbie, tombeuse de l'Espagne, double tenante du titre, en quarts de finale, sera l'adversaire des Belgian Cats en demi-finales samedi à Valence. "C'est peut-être pas mal d'éviter l'Espagne à domicile déjà", a réagi la meneuse liégeoise à l'annonce du résultat. "Ce sera de toute façon un match difficile avec beaucoup d'intensité. Il faudra tout donner encore. On sait que la Serbie est une équipe qui joue avec beaucoup d'énergie, un peu comme nous, et qui est très agressive. A nous de ne pas la subir. Il faut faire attention à leur poste 3 (Sonia Vasic, ndlr). Après, on va jouer 40 minutes à fond, pour n'avoir aucun regret." (Belga)