Las Vegas, se remettant peu à peu de la pandémie, accueille un nouveau casino géant

Un casino géant doté de 3.500 chambres d'hôtel, le Resorts World, devait ouvrir ses portes jeudi soir à Las Vegas aux côtés des mythiques Bellagio et Caesars Palace, au moment où les touristes reviennent en masse dans la capitale américaine du jeu.Propriété du groupe malaisien Genting, l'établissement comprend une salle de spectacle de 5.000 places où les artistes Céline Dion et Katy Perry ont déjà prévu de donner plusieurs concerts, sept piscines et 1.400 machines à sous. Le projet de 4,3 milliards de dollars accueille ses premiers clients après une période difficile pour la ville. Après quelques semaines de fermeture au début de la pandémie au printemps 2020, les casinos de Las Vegas avaient commencé à rouvrir en juin 2020 avec des mesures sanitaires strictes. Les touristes sont revenus peu à peu. Quelque 2,6 millions de visiteurs ont été recensés en avril 2021 par l'agence de promotion du tourisme Las Vegas Convention and Visitors Authority, contre 106.900 le même mois en 2020, selon les derniers chiffres disponibles de l'agence. Les casinos de la ville avaient été parmi les premiers établissements en mai à lever l'obligation pour les clients de porter un masque à l'intérieur s'ils étaient pleinement vaccinés. Les autorités locales ont levé au 1er juin d'autres restrictions liées à la pandémie, comme l'interdiction de grands rassemblements. Fondé en 1965, le groupe Genting gère des casinos en Malaisie, au Royaume-Uni ou à New York, mais possède aussi des plantations d'huile de palme et est présent dans les secteurs de l'énergie, de l'immobilier et les biotechnologies. Il avait acheté le terrain à Las Vegas en 2013. Genting a noué un partenariat avec Hilton, en charge des trois hôtels de l'établissement. (Belga)