Les Pays-Bas repassent à l'orange sur la carte des voyages

Les Pays-Bas passent jeudi du rouge à l'orange sur la carte des voyages de l'European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Les provinces de Groningen et de Friesland, au nord du pays, sont classées en vert.Le centre établit son code couleur sur base du nombre de tests positifs au cours des quatorze derniers jours, mais aussi sur leur proportion par rapport au nombre total de tests réalisés. L'Europe est à présent majoritairement parée de vert et d'orange. Seules les régions espagnoles de La Rioja, de Cantabrie et d'Andalousie sont en rouge sur la carte, alors que le reste du pays est majoritairement orange. (Belga)