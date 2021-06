L'UE valide les sanctions économiques ciblées envers le régime de Loukachenko

Le Conseil de l'UE a formellement validé jeudi des sanctions économiques visant le Bélarus, destinées à toucher au portefeuille le régime d'Alexandre Loukachenko, dont la réélection à la présidence l'été dernier n'est pas reconnue comme valide par l'UE.Ces sanctions viennent s'ajouter à des mesures restrictives visant des responsables du régime et personnalités impliquées dans le détournement d'un vol Ryanair le 23 mai dernier ainsi que dans la répression des manifestants et opposants ces derniers mois. Le détournement du vol Ryanair Athènes-Vilnius vers Minsk, qui a permis aux autorités bélarusses d'arrêter un journaliste, Roman Protassevitch, et sa compagne, Sofia Sapega, est aussi l'évènement qui a fait office de déclencheur pour que l'UE aille un cran plus loin dans sa réaction et passe à des sanctions économiques ciblées. Juste après cet atterrissage forcé, les dirigeants des 27 réunis en sommet avaient décidé d'interdire aux compagnies aériennes du Bélarus le survol de l'UE et l'atterrissage dans ses aéroports, et avaient chargé le Conseil de mettre en place des sanctions économiques. Ces dernières ont désormais été formalisées. Selon un communiqué du Conseil, il y a restriction du commerce avec Minsk de produits pétroliers, potasse et biens destinés aux usines de produits du tabac. Il y a aussi une interdiction de fournir ou de vendre au Bélarus tout équipement, technologie ou programme destiné à la surveillance ou l'écoute téléphonique ou des communications par internet, ainsi que les biens à double usage et technologies à usage militaire. Sur le plan financier, l'accès de la Biélorussie aux marchés des capitaux européens est limité. Il y aussi des restrictions et interdictions introduites aux assurances des agences publiques et organes étatiques, aux versements de la Banque européenne d'investissement et à l'implication des Banques multilatérales de développement. (Belga)