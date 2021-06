Wimbledon: Dominic Thiem, blessé au poignet, renonce

L'Autrichien Dominic Thiem, 5e mondial, a annoncé jeudi son forfait à Wimbledon (28 juin-11 juillet) en raison de la blessure au poignet droit apparue mardi au 2e tour à Majorque.

"Je suis vraiment déçu de devoir renoncer aux trois prochains tournois à mon programme: Wimbledon, Hambourg et Gstaad", déclare le joueur dans un communiqué de son agent, la société Kosmos. Des examens effectués à Barcelone ont montré "un décollement de la gaine postérieure du côté ulnaire du poignet droit", une blessure qui "ne lui permettra pas de jouer en compétition pendant plusieurs semaines", précise le texte. Thiem, qui avait déjà annoncé son renoncement aux Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août), "portera une attelle au poignet pendant cinq semaines avant d'entamer un processus progressif" de récupération, poursuit le communiqué. Les organisateurs de Wimbledon ont rapidement réagi en publiant sur les réseaux sociaux un court message d'encouragement: "Reviens plus fort". Le tournoi londonien avait déjà enregistré les forfaits de Rafael Nadal et David Goffin. (Belga)