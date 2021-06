Effondrement d'un immeuble près de Miami Beach: au moins quatre morts et 159 personnes portées disparues

L'effondrement d'un immeuble résidentiel près de Miami a provoqué la mort d'au moins quatre personnes et les autorités restaient sans nouvelles de 159 autres, a déclaré vendredi la maire du comté de Miami-Dade."Le nombre de personnes dont nous sommes sans nouvelles est monté à 159. De plus, nous confirmons une hausse du bilan des morts qui est désormais de quatre", a dit Daniella Levine Cava lors d'une conférence de presse. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, s'est rendu sur les lieux de la catastrophe et a déclaré l'état d'urgence local "pour permettre le déploiement de toutes les ressources nécessaires." Le président Joe Biden a promis du renfort fédéral. (Belga)