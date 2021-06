Ligue des Nations de volley dames - Les Etats-Unis conservent leur titre en battant à nouveau le Brésil

Les Etats-Unis ont remporté la Ligue des Nations féminine de volley pour la troisième fois en autant d'éditions en battant le Brésil 1-3, vendredi, à Rimini, dans le remake de la finale de dernière édition. Les sets se sont achevés 28-26, 23-25, 23-25, 21-25.

Les Etats-Unis avaient battu la Turquie lors de la première édition de cette compétition, en 2018. L'année suivante, les Américaines avaient, déjà, pris la mesure du Brésil. L'an passé, le tournoi avait été annulé en raison de la pandémie de coronavirus. Dans le match pour la troisième place, la Turquie a dominé le Japon 0-3 (19-25, 16-25, 17-25). La Belgique a fini la saison régulière à la neuvième place avec huit victoires et sept défaites. Le top-quatre de cette première phase disputait le tour final. Le tournoi se disputait cette année dans la bulle de Rimini, en Italie. Lors de la Ligue des Nations, la Belgique participe en tant que "équipe challenger", au même titre que la Pologne, le Canada et la République dominicaine. Ces équipes ne sont pas assurées de la participation. Mais lors de cette édition, il n'y a, exceptionnellement, aucun relégué. Les Yellow Tigers disputeront donc aussi l'édition 2022. En 2018, la Belgique s'était classée treizième. Un an plus tard elle avait fini au sixième rang, manquant de peu le tour final. (Belga)