Mali: 15 Casques bleus blessés dans une attaque au véhicule piégé

Quinze Casques bleus de l'ONU au Mali ont été blessés vendredi matin dans une attaque au véhicule piégé contre une position temporaire dans le nord du pays, a indiqué la Mission des Nations unies (Minusma) sur les réseaux sociaux."Ce matin, une base opérationnelle temporaire de la Force de la Minusma près du village d'Ichagara, dans la commune de Tarkint, région de Gao, a été la cible d'une attaque au véhicule piégé", a rapporté la Minusma sur Twitter. "Quinze Casques bleus ont été blessés, leur évacuation est en cours", a-t-elle ajouté sans fournir plus de précision dans un premier temps sur les circonstances de l'opération ni la nationalité des Casques bleus touchés. Lundi, six soldats de la force antijihadiste française Barkhane et quatre civils avaient été blessés quand une voiture bourrée d'explosifs avait détoné à proximité d'un véhicule blindé français dans les environs de Gossi (centre). (Belga)