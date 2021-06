Nucléaire iranien - Téhéran répond à Paris et Washington sur le nucléaire: à eux de "prendre leur décision"

Le sort de l'accord international sur le nucléaire iranien ne dépend pas d'une décision iranienne mais de la réponse que Paris et Washington apporteront aux exigences de Téhéran, a déclaré vendredi le porte-parole de la diplomatie iranienne."Ce sont les parties adverses qui doivent prendre leur décision", a déclaré Saïd Khatibzadeh dans un communiqué publié en réponse aux propos tenus plus tôt à Paris par le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et son homologue américain Anthony Blinken appelant Téhéran à prendre des décisions "difficiles" sans plus tarder pour permettre de sauver cet accord. (Belga)