Plus de 500.000 droits passerelles octroyés en 2021

Près de 572.000 droits passerelles ont été octroyés en 2021 pour un montant total de 1,453 milliard d'euros, a annoncé vendredi le ministre des Classes moyennes et des PME en commission des Affaires sociales de la Chambre. En 2020, c'était plus de 2 millions de droits passerelles octroyés pour un montant total de 3,414 milliards d'euros.Le ministre présentait vendredi aux députés le volet "droit passerelle" du projet de loi validant la prolongation jusqu'au 30 septembre des différentes mesures de soutien dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Le double droit passerelle et le 2e pilier du nouveau droit passerelle seront donc toujours en vigueur jusqu'à cette date. L'entrée en vigueur du 1er pilier du nouveau droit passerelle est, elle, reportée au 1er octobre. (Belga)