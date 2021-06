WRC - Safari Rally: Thierry Neuville passe en tête vendredi matin, Sébastien Ogier perd toute chance

Thierry Neuville (Hyundai) a pris la tête du Safari Rallye du Kenya, 6e manche du Championnat du monde des rallyes (WRC), en signant les deux premiers meilleurs temps de la journée vendredi, au nord-ouest de Nairobi. Après les trois spéciales du matin (ES2-4), le Saint-Vithois possède 5.1 secondes d'avance sur le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota). Son coéquipier chez Hyundai, l'Estonien Ott Tänak, est 3e à 26.2 secondes.

Sébastien Ogier (Toyota), meilleur temps jeudi de la super-spéciale d'ouverture, a été retardé par la défaillance de son amortisseur arrière gauche mais a continué vers la troisième spéciale du matin (ES4), qui sera suivie d'une assistance à la mi-journée. Il accusait 2:11.9 de retard après avoir perdu 1:08.3 sur Rovanperä meilleur temps dans la 4e spéciale . Le Français Adrien Fourmaux et son co-pilote belge Renaud Jamoul (Ford Fiesta WRC) accusaient 1:44.9 de retard. Deux pilotes de pointe sont partis à la faute dans l'ES3, longue de 32 km: Elfyn Evans (Toyota), qui a touché un rocher et abîmé l'avant de sa Yaris, et Dani Sordo (Hyundai) qui a dû s'arrêter à 4 km de l'arrivée après un travers terminé dans les buissons en bord de piste. Trois autres spéciales sont programmées vendredi, six samedi et cinq dimanche. (Belga)