ATP Eastbourne - Victoire d'Alex de Minaur

L'Australien Alex de Minaur a remporté samedi le tournoi sur gazon d'Eastbourne, épreuve ATP dotée de 547.265 dollars. En finale, l'Australien, 18e mondial et tête de série N.2, s'est imposé en trois sets 4-6, 6-4, 7-6 (7/5) face à l'Italien Lorenzo Sonego, 27e mondial.

Alex de Minaur, 22 ans, a décroché son 5e titre sur le circuit après ceux remportés en 2019 à Sydney, Atlanta et Zhuhai et cette année à Antalya. Sonego, 26 ans, a remporté deux titres: en 2019 à Antalya et cette année en Sardaigne. (Belga)