Au moins 18 personnes ont été tuées dans des affrontements entre clans au Mexique

Au moins 18 personnes ont été tuées lors d'affrontements entre bandes au Mexique, ont rapporté vendredi les médias locaux. Les corps, ainsi que deux camionnettes incendiées, ont été retrouvés dans une zone rurale et montagneuse du centre du pays. Parmi les victimes figurent des membres du cartel Jalisco Nueva Generación, l'une des plus grandes organisations criminelles mexicaines.Le Mexique, qui compte quelque 126 millions d'habitants, enregistre en moyenne près de 100 assassinats par jour. La plupart des violences commises dans ce pays d'Amérique du Nord sont le fait des cartels de la drogue et d'autres groupes criminels, souvent associés à des politiciens ou à des membres des forces de sécurité corrompus. La plupart des crimes ne sont jamais résolus. (Belga)