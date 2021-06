Euro 2020 - Des sponsors déploient les couleurs arc-en-ciel en bord de pelouse

Plusieurs sponsors de l'UEFA ont rebondi samedi sur la polémique du "Rainbowgate" à l'Euro en affichant sur les panneaux lumineux en bord de pelouse les couleurs arc-en-ciel de la communauté LGBT, alors que l'instance européenne avait refusé mercredi l'illumination du stade de Munich.A Amsterdam, pour pays de Galles-Danemark (4-0), puis à Londres, lors d'Italie-Autriche, certains partenaires majeurs de l'UEFA ont panaché leurs messages publicitaires des couleurs arc-en-ciel, avec des slogans comme "Cheers to all fans" ("Santé à tous les fans"). Parmi ces annonceurs, on retrouvait le constructeur automobile Volkswagen, le brasseur Heineken, le réseau social TikTok ou encore la plate-forme de réservation d'hébergements Booking. L'UEFA a créé la polémique la semaine dernière en refusant aux autorités munichoises d'illuminer mercredi l'Allianz-Arena de Munich aux couleurs symboles de la communauté LGBT et de la tolérance, pour protester contre une loi hongroise jugée homophobe à l'occasion du match Allemagne-Hongrie (2-2). Le refus de l'instance organisatrice de l'Euro, qui a invoqué une obligation de neutralité politique, lui a valu de nombreuses critiques dans toute l'Europe. Défendant sa décision, l'UEFA avait néanmoins paré sur Twitter son propre logo d'un arc-en-ciel en réaffirmant son "engagement ferme" contre l'homophobie. (Belga)