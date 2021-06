Euro 2020 - Nacer Chadli pourrait encore rejoindre les Diables Rouges à Séville dimanche

Nacer Chadli n'a pas accompagné les Diables Rouges à Séville, où se tiendra le huitième de finale de l'Euro de football contre le Portugal dimanche. Il existe malgré tout une petite possibilité de voir le joueur rejoindre l'Andalousie dimanche.

"Il ne se sentait pas très bien vendredi donc il a levé le pied durant une journée et s'est entraîné individuellement. Ce samedi matin, il ne se sentait pas mieux donc il est resté à Tubize. Il existe une petite possibilité de le voir nous rejoindre dimanche. Nous verrons bien", a expliqué Roberto Martinez en conférence de presse, précisant que son état de santé n'avait rien à voir avec le coronavirus. Vendredi, Chadli était le seul joueur à avoir manqué l'entraînement. Le sélectionneur s'était montré rassurant à son sujet, indiquant qu'il était resté à l'intérieur en affirmant que le joueur allait bel et bien être du voyage en Espagne. Chadli a disputé toute la rencontre face à la Finlande (2-0) lors de la troisième journée de la phase de groupes. Il s'agissait de son premier match dans le tournoi. Martinez est également privé de Timothy Castagne, victime de six fractures du visage lors de la victoire contre la Russie (3-0), jusqu'à la fin du tournoi. (Belga)