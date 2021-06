Le peloton du Tour de France 2021 compte 24% de néophytes

Parmi les 184 coureurs au départ du Tour de France, qui s'est élancé samedi de Brest, 45 disputent la Grande Boucle pour la première fois, soit 24% du peloton.

Il faut remonter jusqu'à 2017 pour trouver un total de néophytes, à une époque où les équipes comptaient encore 9 coureurs, donc 198 dans le peloton, ont indiqué samedi les organisateurs de la Grande Boucle. On trouve dans le peloton du Tour 2021 quatorze coureurs ayant déjà porté le maillot jaune pendant au moins une journée. Le Britannique Chris Froome (Israel Start-Up Nation), quadruple vainqueur du Tour, est celui qui a passé le plus de jours en jaune (59), loin devant ses poursuivants Vincenzo Nibali (19), Julian Alaphilippe (17), Geraint Thomas (15), Primoz Roglic, Greg Van Avermaet (11), Peter Sagan (4), Tony Martin (3), Jan Bakelants, Mike Teunissen, Alejandro Valverde, Tadej Pogacar (2), Philippe Gilbert et Mark Cavendish (1). Dix coureurs ont déjà connu les joies d'un podium final à Paris. Ici aussi, Chris Froome arrive en tête avec 6 podiums, devant Nairo Quintana (3), Geraint Thomas et Vincenzo Nibali (2). Tadej Pogacar, vaiqnueur du Tour 2020, Primoz Roglic, Richie Porte, Steven Kruijswijk, Alejandro Valverde et Rigoberto Uran sont quant à eux montés une fois sur le podium dressé aux Champs-Elysées. (Belga)