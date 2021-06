Qualification pour la Coupe d'Europe de basket 3x3 aussi chez les dames pour la Belgique

La Belgique s'est qualifiée pour la Coupe d'Europe féminine de basket 3x3, samedi, à Tel-Aviv, où se disputait le tournoi qualificatif.

En phase de groupes, l'équipe belge, composée de Lut De Meyer, Marie Vervaet, Laure Resimont et Elise Ramette, a perdu contre la Pologne 13-12 et a battu la Serbie 17-18. Deuxièmes de la poule A, les Belges affrontaient l'Autriche, première du groupe C, dans le match décisif pour la qualification. La Belgique l'a emporté 6-10, se qualifiant ainsi pour la Coupe d'Europe, organisée du 10 au 12 septembre à Paris. Vendredi, l'équipe masculine belge (Nick Celis, Thierry Marien, Thibaut Vervoort et Rafael Bogaerts) avait également validé son ticket pour la Coupe d'Europe, trois semaines après s'être qualifiée pour les Jeux Olympiques. (Belga)