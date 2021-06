Quatre morts dans un accident de montgolfière aux Etats-Unis

Quatre personnes sont décédées et une autre a été gravement blessée dans un accident de montgolfière à Albuquerque, dans le sud-ouest des Etats-Unis, a annoncé samedi la police de la ville.Durant quelques heures, l'accident a provoqué des coupures de courant dans la zone, le ballon étant entré en contact avec une ligne électrique. "Malheureusement, quatre individus sont morts de leurs blessures liées à l'accident de montgolfière", a indiqué sur Twitter la police d'Albuquerque. "Une autre personne a été transportée dans un hôpital local et est actuellement dans un état critique et instable", a-t-elle ajouté. Tôt samedi matin, quelque 13.000 personnes étaient privées d'électricité du fait de l'accident, avait indiqué sur Twitter la compagnie d'électricité locale, PNM. Le courant a par la suite été rétabli "pour tous les clients affectés", a-t-elle indiqué. (Belga)