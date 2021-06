Tour de France - Chris Froome, victime de la chute collective, à l'hôpital pour passer des radios

Chris Froome (Israël Start-Up Nation) a été une des principales victimes de la seconde chute collective survenue dans le final de la 1e étape du Tour de France samedi, à quelque 8 km de l'arrivée à Landerneau.

Le Britannique, quadruple vainqueur du Tour, a pu repartir. Il a franchi la ligne d'arrivée en 171e position, à 14:37 du vainqueur, le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep). Il va passer un examen de contrôle à l'hôpital, a indiqué Rik Verbrugghe, le directeur sportif d'Israël Start-Up Nation. "Chris a eu du mal à remonter sur le vélo. Ca a l'air d'aller, mais on va aller faire des radios pour voir que tout est OK", a déclaré Rik Verbrugghe au micro de France 2. "On sait que quand un coureur remonte sur un vélo, c'est plutôt bon signe". Quadruple vainqueur du Tour de France (2013, 2015, 2016, 2017), Chris Froome retrouve la Grande Boucle pour la première fois depuis 2018. Il avait manqué le Tour 2019 à la suite de son grave accident au Critérium du Dauphiné et n'avait pas été retenu pour l'édition 2020 par la formation Ineos, qu'il a quittée cet hiver pour Israël Start-Up Nation. (Belga)