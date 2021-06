Côte d'Ivoire: plusieurs milliers de personnes accueillent Gbagbo dans son village

Plusieurs milliers de personnes enthousiastes ont accueilli dimanche l'ex-président Laurent Gbagbo dans son village natal de Mama, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Sous les hurlements de joie, les "Hourrah!" et les mains levées faisant le V de la victoire, Laurent Gbagbo, rentré dans son pays il y a dix jours à la suite de son acquittement fin mars par la justice internationale, est arrivé à Mama en fin d'après-midi en provenance d'Abidjan qu'il avait quitté par la route à la mi-journée. Pour se rendre dans la région du centre-ouest de Gagnoa, il est passé par la capitale Yamoussoukro. Avant d'arriver à Mama, il est allé à Blouzon, localité proche, se recueillir sur la tombe de sa mère Marguerite Gadô, décédée en 2014 alors qu'il était incarcéré à la prison de la Cour pénale internationale (CPI). Entre Yamoussoukro et Mama, son cortège a été ralenti à plusieurs reprises par une foule enthousiaste venue l'acclamer, ce qui explique son arrivée tardive dans son village. Dès l'aube, l'artère principale de Mama a été le théâtre d'un ballet incessant de cars, de motos et de voitures particulières remplis de partisans de l'ancien président venus assister à son retour dans son village. "Je ne pouvais rater un tel événement, le retour de l'enfant prodige", lance un vieil homme portant une tenue en pagne, descendant d'un autocar. "Ca fait dix ans qu'il n'a plus mis pied dans son village" et "personne ne veut rater ça", s'exclame Eric Légré Gbagbo, un jeune homme affirmant porter le même nom que l'ex-président. Les forces de l'ordre étaient présentes, mais se faisaient discrètes. Entre la ville de Gagnoa et Mama, distants de cinq kilomètres, le service d'ordre était assuré par la jeunesse du village qui fouillait véhicules et passagers à des barrages. Le retour de M. Gbagbo à Abidjan le 17 juin avait été marqué par de nombreux incidents entre ses partisans qui voulaient l'accueillir près de l'aéroport et les forces de l'ordre. Laurent Gbagbo, au pouvoir depuis 2000, avait été arrêté en avril 2011 à Abidjan, puis transféré sept mois plus tard à la CPI de La Haye, où il était accusé notamment de crimes contre l'humanité, pour les violences commises à la suite de la présidentielle de fin 2010. Le refus de M. Gbagbo de reconnaître sa défaite face à Alassane Ouattara avait provoqué une crise post-électorale sanglante ayant fait 3.000 morts. Réélu en octobre 2020 pour un troisième mandat controversé, M. Ouattara a donné son feu vert au retour de Laurent Gbagbo quelques jours après son acquittement par la CPI. (Belga)