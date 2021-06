Euro de basket féminin - Les Belgian Cats face à la Biélorussie à 18h00 pour une deuxième médaille de bronze

Battue par la Serbie (74-73) en demi-finales samedi au terme d'un match à rebondissements et au scénario presque irréel dans la dernière seconde, la Belgique dispute à 18h00 le match pour la 3e place du championnat d'Europe de basket féminin dimanche à Valence en Espagne.

Les Belgian Cats tenteront d'aller chercher une deuxième médaille de bronze après celle décrochée à l'Euro de Prague en 2017. Ce sera face à la Biélorussie. Les Biélorusses avaient en effet perdu la première demi-finale de la journée, 73 à 61, face à la France. L'occasion aussi pour les Belges de prendre une revanche sur la Biélorussie, victorieuse des Cats en phase de poule il y a deux ans à l'Euro de Belgrade (69-61). Mais il faudra pour cela vite tourner la page de la défaite face à la Serbie. L'incroyable panier à 3 points de Kim Mestdagh sur une dernière action d'1.6 seconde est intervenu trop tard et n'a logiquement pas été accordé. C'eût été un incroyable renversement de situation d'une rencontre de très haute qualité que les Belges devront reproduire face à une solide équipe biélorusse et tout aussi expérimentée que les Serbes. Après dix ans d'absence en phase finale d'un Euro, les Belgian Cats avait conquis de suite la médaille de bronze à l'Euro de Prague en 2017 pour leur retour à l'avant de la scène européenne, validant aussi une qualification pour la Coupe du monde, la première pour une équipe belge. A Tenerife, en 2018, elles y ont pris la 4e place, battues par l'Espagne dans le match pour la médaille de bronze. A l'Euro 2019, les Belges avaient pris la 5e place décrochant un ticket pour les tournois de qualifications pour les Jeux Olympiques. Dans celui d'Ostende, la Belgique décrochait son sésame pour les JO de Tokyo où le tournoi de basket se déroulera du 26 juillet au 8 août prochain. La Biélorussie cherchera également à décrocher une deuxième médaille de bronze dans un championnat d'Europe après celle conquise en 2007. La finale, comme en 2015, opposera la France à la Serbie dimanche (21h00). Les Françaises de Valérie Garnier disputeront ainsi une 5e finale consécutive à l'Euro, mais elles courent par contre toujours après un nouveau titre européen qui lui échappe depuis 2009 (et qui serait le 3e de leur histoire avec un premier sacre en 2001). Ce sera l'occasion pour la France de prendre sa revanche sur les Serbes. La Serbie, championne d'Europe en 2015 en effet devant la France, puis médaillée de bronze aux JO de 2016 et 3e encore de l'Euro 2019 chez elle à Belgrade, pourrait de son côté accrocher un deuxième sacre à son palmarès. (Belga)