Euro de basket féminin - Résultats de samedi et fiche technique de la demi-finale entre la Belgique et la Serbie

Résultats des rencontres disputées samedi à l'Euro de basket féminin à Valence, Espagne, et fiche technique de la demi-finale entre la Belgique et la Serbie:Phase finale à Valence: . Samedi: - Match de qualification et places 5 à 8: Bosnie-Herzégovine - Suède 82-63 Espagne - Russie 74-78 - Demi-finales: France - Biélorussie 73_61 Serbie - Belgique 74-73 23-17/9-19/22-19/20-18 Serbie: 24/48 à 2pts, 4/19 à 3pts, 14/16 LF, 38 rebonds, 14 assists, 10 pertes de balle, 17 fautes. Vasic 16 (9 rebonds), Cado 3 (1x3), Jovanovic 9 (2x3), Brooks 4, Butulija 2, Crvendakic 15 (1x3), Anderson 8, Dabovic 6, Skoric 2 (4 assists), Dugalic, Krajisnik 9 Belgique: 19/44 à 2pts, 9/19 à 3pts, 8/10 LF, 37 rebonds, 20 assists, 13 pertes de balle, 18 fautes. K. Mestdagh 11 (2x3), Delaere 14 (8 assists), Meesseman 8 (7 rbds), Linskens 8, H. Mestdagh 7 (2x3), Geldof 2, Nauwelaers, Billie Massey 5 (1x3), Vanloo, Allemand 18 (4x3). . Dimanche: 3e place (18h00): Biélorussie - Belgique Finale (21h00): France - Serbie (Belga)