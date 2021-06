France: ouverture des bureaux de vote pour le second tour des régionales

Les bureaux de vote ont ouvert dimanche à 08H00 en France métropolitaine pour le second tour des élections régionales et départementales, avec comme point d'interrogation la participation après une abstention record au premier tour.

Quelque 48 millions d'électeurs sont appelés aux urnes jusqu'à 18H00, 19H00 ou 20H00 selon les communes, avec un protocole sanitaire toujours strict face à l'épidémie de Covid-19, en net recul mais sous la menace du variant Delta. Au premier tour, plus de deux électeurs sur trois (66,72%) ne se sont pas déplacés, un record pour une élection depuis le début de la Ve République, en 1958. Au-delà de la question de la participation, le scrutin de dimanche comporte son lot d'incertitudes dans plusieurs régions. Dimanche dernier, l'extrême droite (Rassemblement National, RN) de Marine Le Pen n'est arrivée en tête que dans une seule région, Provence-Alpes Côte d'Azur (Paca, sud-est), un résultat décevant par rapport aux sondages qui l'annonçaient devant dans plusieurs territoires. Du côté de la majorité présidentielle, la journée sera maussade car le parti d'Emmanuel Macron ne peut espérer gagner, même une seule des 13 régions. Malgré plusieurs ministres en campagne, de nombreuses listes n'ont même pas atteint les 10% nécessaires pour se maintenir au second tour. Alors qui va ressortir gagnant de ces régionales? Probablement les partis "traditionnels", qui avaient un peu disparu du paysage médiatique ces dernières années, bouleversés par l'élection surprise du centriste Emmanuel Macron à la présidence en 2017 qui a grignoté tant l'électorat de droite que de gauche. La droite est en bonne position pour conserver les six régions qu'elle gouverne déjà, même si ce sera probablement très serré en Ile de France (région parisienne), ou en Paca (sud-est). En face, des alliances entre écologistes, socialistes et Insoumis (extrême gauche) devraient permettre à la gauche de remporter plusieurs régions. (Belga)