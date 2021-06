Nouveau le 1er juillet - Des épreuves pratiques introduites pour le permis de navigation

Des épreuves pratiques s'ajouteront aux examens théoriques à partir du 1er juillet pour l'obtention du permis de navigation. La participation est possible dès l'âge de 15 ans et l'examen se déroulera dans des centres d'examen spécialisés.Auparavant, pour obtenir un permis de navigation pour les bateaux de plaisance, il suffisait de passer un examen théorique et d'effectuer 12 heures de navigation avec une personne titulaire d'un permis ou en cours pratique. Le nouveau test testera dès le 1er juillet les connaissances pratiques et certaines compétences des candidats. Selon le SPF Mobilité, cette épreuve supplémentaire permettra d'accroître la sécurité sur les voies navigables intérieures belges et les routes maritimes très fréquentées. (Belga)