Nouveau le 1er juillet - Le prélèvement kilométrique indexé à Bruxelles et en Flandre

La Région de Bruxelles-Capitale et la Flandre indexeront le prélèvement kilométrique sur leur territoire à partir du 1er juillet. L'indexation des tarifs a déjà eu lieu en Wallonie le 1er janvier.Les tarifs s'appliqueront aux poids lourds belges et étrangers d'une masse maximale autorisée (MMA) de plus de 3,5 tonnes mais aussi aux véhicules tracteurs de semi-remorques de catégorie N1, portant le code de carrosserie BC. Le tarif par kilomètre parcouru sur les routes à péage dépend de la région, de la MMA et de la norme d'émission Euro du véhicule. Le prélèvement kilométrique tient compte de trois catégories MMA (plus de 3,5 tonnes à 12 tonnes, plus de 12 tonnes jusqu'à 32 tonnes, et plus de 32 tonnes) et de sept normes Euro. Le tarif est avantageux plus la norme Euro est élevée et moins la MMA est importante. Les nouveaux tarifs seront automatiquement mis à jour dans le logiciel des OBU (On Board Units) des prestataires de services accrédités pour le prélèvement kilométrique. (Belga)