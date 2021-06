Nouveau le 1er juillet - Remboursement de deux traitements préventifs de la migraine

À partir du 1er juillet, les traitements préventifs de la migraine Ajovy et Emgality seront remboursés en Belgique, a annoncé le ministre fédéral de la Santé et des Affaires sociales, Frank Vandenbroucke.Le mois dernier, l'antimigraineux Aimovig avait déjà été admis au remboursement pour les adultes souffrant d'au moins huit jours de migraine par mois et ayant préalablement essayé au moins trois traitements prophylactiques (préventifs, NDLR) sans succès. Ajovy et Emgality seront aussi remboursés pour la même indication et sous les mêmes conditions. Le ticket modérateur d'un patient assuré ordinaire sera de 12,10 euros et de 8 euros pour un patient bénéficiant du statut BIM. Le montant total du remboursement s'élèvera à 524,86 euros pour Ajovy et à 479, 22 euros pour Emgality, a spécifié l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (Inami). (Belga)