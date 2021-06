Des antennes de vaccination installées dans les stades du Standard et de Charleroi

Des "opérations vaccinations" contre l'épidémie de coronavirus seront organisées au mois de juillet dans les stades du Standard de Liège et du Sporting de Charleroi, annonce lundi la ministre wallonne de la Santé Christie Morreale. Les vaccins administrés seront ceux de Pfizer et Johnson & Johnson (pour les personnes de 41 ans et plus).

L'antenne de vaccination sera ouverte au Standard de Liège la semaine du 5 au 10 juillet, pour les habitants de la province liégeoise, et celle au Sporting de Charleroi du 11 au 17 juillet à destination des habitants du grand Charleroi. Des ouvertures seront proposées à l'ensemble de la population wallonne selon la disponibilité des doses. Les deux espaces de vaccination seront organisés sur rendez-vous et en accès libre. "A l'heure où l'Euro bat son plein, les deux clubs de football francophones de D1 ouvriront en effet leurs portes à la population désireuse de se faire vacciner en juillet prochain, mettant ainsi le sport au service de la santé publique", commente la ministre. L'objectif de l'opération est de vacciner un maximum de nouvelles personnes en première dose au début des vacances d'été. (Belga)