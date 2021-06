Des équipes de plongeurs récupèrent 5,5 tonnes de déchets sur les épaves en Mer du Nord

Des équipes de plongeurs belges et néerlandais ont récupéré 5.500 kilos de déchets en provenance d'épaves de navires en Mer du Nord, dont pour la plupart des filets de pêche, du plastique et du plomb.Ces plongeurs de la fondation "Stichting Duik De Noordzee Schoon" ont été à pied d'oeuvre la semaine passée. Dix plongées en eaux belges et huit plongées en eaux néerlandaises ont été entreprises depuis le MS Tender. Les plongeurs ont aussi évalué la biodiversité autour des épaves, qui sont souvent colonisées par la faune et la flore marine. Elles offrent en effet de beaux espaces protégés par des parois favorables à la croissance de ces écosystèmes. Ils ont pu observer diverses espèces de poissons, crabes ou anémones entre autres. Si les épaves offrent des refuges favorables aux espèces marines, les déchets viennent aussi s'y accrocher. Les volontaires ont dû libérer des dizaines d'animaux empêtrés dans des filets. (Belga)