Météo - Lundi matin pluvieux, accalmie l'après-midi

De la brume ou localement du brouillard recouvrent la Belgique lundi matin, alors qu'une nouvelle zone pluvio-orageuse arrive par le sud, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Une accalmie est attendue dans l'après-midi, sous des maxima de 19 à 25 degrés.La zone de pluie se décalera vers le nord au fil des heures. Par endroits, il faudra s'attendre à d'importantes précipitations en peu de temps, de la grêle et de forts coups de vent, avertit l'IRM Durant la nuit prochaine, de nouvelles averses orageuses, localement intenses, pourront parvenir depuis la France. Mardi sera une journée à nouveau instable avec le développement d'averses et un risque d'orage, principalement l'après-midi et surtout sur la moitié sud du pays. Les maxima oscilleront entre 18 et 24 degrés, sous un vent modéré. (Belga)