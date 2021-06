Un début de semaine pluvieux

Il y aura à nouveau des averses et des orages, lundi après-midi, surtout sur la moitié nord-est du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima atteindront 19 à 24 degrés. Le temps sera instable jusqu'à mercredi.

Lundi après-midi, les averses pourront prendre la forme d'intenses précipitations en peu de temps et s'accompagner de phénomènes venteux parfois forts, avertit l'IRM. Le risque d'averse sera plus faible au sud du pays. Le vent sera faible à modéré, d'ouest à sud-ouest dans les terres, mais de nord-ouest à la mer. Lundi soir et durant la nuit, quelques averses orageuses seront encore possibles. Un peu de brume ou de brouillard pourront se former localement. Les minima seront compris entre 14 degrés en Ardenne et 17 degrés sur le centre. Mardi, le temps restera instable avec des éclaircies et des passages nuageux plus menaçants. Progressivement, de fortes averses pourront à nouveau se développer dans l'après-midi. Elles seront à nouveau accompagnées d'orage avec surtout un risque d'abondantes précipitations. Les maxima oscilleront entre 18 degrés à la mer et 24 degrés en Campine. Une perturbation ondulera encore temporairement sur le territoire mercredi matin, avant un retour à un temps plus sec en fin de journée. (Belga)