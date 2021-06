Covid: record de décès quotidiens en Russie avec 652 morts

Le gouvernement russe a fait état mardi de 652 morts dues au Covid-19 en 24 heures, le bilan quotidien le plus lourd depuis le début de la pandémie et causé par l'essor du variant Delta.La deuxième ville de Russie, Saint-Pétersbourg, qui accueille vendredi un quart de finale de l'Euro de foot, a recensé 119 morts, là aussi un record, tandis que Moscou, épicentre de l'épidémie, en a comptabilisé 121. Au total, la Russie déplore 134.545 morts, ce qui en fait le pays européen le plus endeuillé. (Belga)