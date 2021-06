Euro 2020 - Prolongations à Suède - Ukraine

La Suède et l'Ukraine doivent disputer les prolongations (2x15 minutes) dans le dernier huitième de finale de l'Euro de football, mardi soir à Hampden Park, à Glasgow. Le score est de 1-1 à l'issue du temps réglementaire.

Oleksandr Zinchenko a ouvert le score d'une demi-volée du gauche à la 27e minute. La Suède égalisait peu avant le repos: Emil Forsberg d'un tir puissant des 20 mètres et trompait Bushchan, inscrivant au passage son 4e but du tournoi. En seconde mi-temps, les deux équipes touchaient du bois. D'abord l'Ukraine à la 55e minute, lorsque le tir de Sydorchuk touchait le poteau d'Olsen. Les Suédois partaient en contre et à la conclusion de l'action, Forsberg envoyait le cuir sur la base du piquet ukrainien. C'est le 4e match des huitièmes de finale de l'Euro dans lequel les deux équipes n'ont pu se départager à l'issue des 90 minutes réglementaires. En quarts de finale, le vainqueur affrontera samedi à Rome l'Angleterre, qui a éliminé l'Allemagne 2-0 plus tôt dans la soirée à Wembley. (Belga)