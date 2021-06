Euro 2020 - Raheem Sterling: "Nous savions que nous devions réaliser une grosse performance"

Raheem Sterling a délivré l'Angleterre en plantant, après 75 minutes de jeu, le premier but des Three Lions, qui ont battu l'Allemagne 2-0 en 8e de finale de l'Euro, mardi à Wembley.

"Nous savions que nous devions réaliser une grosse performance contre une très bonne équipe, et je pense que nous l'avons fait aujourd'hui", décalre Raheem Sterling. "Nous savions que l'intensité à laquelle nous pouvons jouer, peu d'équipes peuvent y faire face. Les deux garçons au milieu de terrain [Rice et Phillips] ont été excellents, ils ont dévoré le terrain, ce sont des animaux". L'attaquant de Manchester City a inscrit mardi son 3e but du tournoi. Il est le premier joueur anglais à marquer les trois premiers buts d'un tournoi majeur pour les Three Lions depuis Gary Lineker à la Coupe du monde 1986, une Coupe du monde dont Lineker avait fini meilleur buteur avec 6 réalisations. "C'est incroyable, beaucoup de gens nous avaient éliminés en phase de groupe, mais nous voulions prouver que les gens avaient tort", dit pour sa part Declan Rice. ". Je n'ai jamais fait partie d'une équipe aussi soudée. Nous y croyons vraiment, surtout que la finale aura lieu à Wembley". (Belga)