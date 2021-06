Intempéries - Plusieurs communes de Hesbaye touchées par des inondations

D'importantes pluies sont tombées mardi soir en Hesbaye (province de Liège) et ont causé des inondations dans plusieurs communes.Les intempéries ont notamment frappé les communes de Hannut, Wasseiges, Oreye ou encore Lincent. Plusieurs rues ont ainsi été inondées et les pompiers de la zone de secours Hesbaye indiquaient dans la soirée être débordés par les appels. Ils comptabilisaient déjà une septantaine d'interventions à 22h00. À Hannut, le bourgmestre Manu Douette a indiqué la fermeture de plusieurs rues concernées par les inondations aux alentours de 21h45 : "En réunion de crise, nous venons de décider de fermer les routes suivantes : rue de la Vallée (Thisnes), une partie de la route de Wavre vers Wansin, rue de la Drève, rue de Wasseiges au croisement entre la rue de Thisnes et la rue Loriers". (Belga)