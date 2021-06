Taux de réussite de 88,32% pour le CEB 2021

Sur les 52.792 élèves de 6e primaire qui ont présenté le CEB en juin 2021 en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), 46.627 l'ont réussi, soit un taux de réussite de 88,32%, annonce mardi la Fédération.C'est moins qu'en 2019, quand 90,49% des élèves avaient obtenu le certificat. L'année passée, l'épreuve avait été annulée en raison de la fermeture des écoles liées à la crise sanitaire. Cette année, les élèves qui ont décroché leur CEB ont obtenu une moyenne de 78,14% en français, de 71,52% en mathématiques et de 76,06% en éveil (histoire-géographie et sciences). L'année scolaire ayant à nouveau été marquée par l'épidémie de coronavirus, l'épreuve a été adaptée, rappelle la FWB. Ainsi, le Service général de l'Inspection a travaillé, en collaboration avec la Direction des Standards éducatifs et des Évaluations, à identifier les essentiels parmi les savoirs, savoir-faire et compétences définis dans les référentiels actuellement en vigueur. Les informations concernant le CEB 2021 ont par ailleurs été communiquées au mois de février afin de permettre aux élèves de s'y préparer au mieux. En outre, dans le cas où, en raison de la situation sanitaire, tous les essentiels n'auraient pas pu être enseignés, une procédure a été mise en place pour aider le jury d'école ou le conseil de classe à prendre sa décision relative à l'octroi du certificat. Enfin, contrairement aux années précédentes, les épreuves ont été corrigées, dans les écoles, par les enseignants. (Belga)