Tour de France: Mark Cavendish remporte au sprint la 4e étape

Le Britannique Mark Cavendish (Deceuninck) s'est imposé au sprint au terme de la 4e étape du Tour de France, qui a relié mardi Redon à Fougères sur 150,4 km. Le Français Nacer Bouhanni (Team Arka) finit 2e et le Belge Jasper Philipsen (Alpecin Fenix) 3e.

Le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) conserve le maillot jaune. L'étape du jour, la dernière en Bretagne, a été marquée dès son entame par la pause de quelques instants que les coureurs ont observé en mettant pied à terre pour protester contre certains secteurs de parcours d'étape qu'ils considèrent comme trop dangereux. Cette action a été suivie par 10 km de course à allure modérée. A l'issue de ce mouvement d'humeur, le Belge Brent Van Moer (Lotto Soudal) et le Français Pierre-Luc Périchon (Cofidis) se sont élancés pour ce qui fut l'échappée du jour. Leur effort fut long, ne prenant fin qu'à quelques dizaines de mètres de la ligne, et alors que Van Moer a mené seul à 14 km de l'arrivée après avoir lâché son compagnon d'échappée. Mercredi, c'est un premier contre-la-montre qui attend les coureurs. Il sera long de 27,2 km et séparera Changé de Laval Espace Mayenne. (Belga)