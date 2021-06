109 mm de précipitations tombés en 24 heures à Houthalen-Helchteren

Un total de 109 mm de précipitations sont tombés entre mardi 8h00 et mercredi 8h00 dans la commune limbourgeoise de Houthalen-Helchteren, touchée par d'importants orages mardi en fin de journée, rapporte le météorologue de l'IRM David Dehenauw.Selon les statistiques de l'IRM, la dernière fois que plus de 100 mm de précipitations ont été enregistrées en 24 heures, c'était le 1er juin 2016 à Lommel. Lors d'un mois de juin normal, il tombe environ 71 mm ou litres par mètre carré à Uccle. Les premiers résultats de mesure doivent encore être validés, mais ils donnent déjà une bonne vision des précipitations tombées entre 8h mardi et 8h mercredi, précise Dehenauw. Outre Houthalen-Helchteren, 62 mm ont été enregistrés à Zonhoven (Limbourg), 58 mm à Ransberg (Brabant flamand), Gosselies (Hainaut) et Quévy-le-Petit (Hainaut), 56 mm à Strée (Liège) et 55 mm à Engelsmanshoven (Saint-Trond/Limbourg). (Belga)