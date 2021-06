Grisaille jusqu'à la fin de la semaine

Le ciel restera encore très nuageux mercredi après-midi, avec des pluies par intermittence ou des averses. En fin de journée, il devrait faire plus sec à la Côte et sur le nord-ouest du pays, selon les prévisions de l'IRM à la mi-journée. Le mercure ne dépassera pas 12 à 15 °C en Ardenne, et 15 à 17 °C ailleurs. Le vent sera modéré et assez fort au littoral, de secteur ouest à nord-ouest.

Ce soir et cette nuit, le ciel sera encore nuageux mais le temps deviendra généralement sec sur le sud-ouest du pays. Ailleurs, quelques faibles pluies ou bruines seront encore possibles, notamment sur le nord du pays et les hauteurs de l'Ardenne. Les minima seront compris entre 9 et 14 °C. Le vent sera faible à modéré et soufflera d'ouest à nord-ouest dans l'intérieur des terres. A la Côte, il pourra être plus fort. Jeudi, la pluie marquera un temps de pause. Il fera généralement sec avec une possibilité d'éclaircies, malgré quelques ondées locales. Les maxima oscilleront entre 15 et 21 °C. Le temps devrait être similaire vendredi, bien que plus nuageux. Mais de la pluie ou une petite averse ne seront pas à exclure par endroits, sous des températures comprises entre 17 et 21 °C. Ce week-end, l'IRM prévoit un temps à nouveau un instable. (Belga)